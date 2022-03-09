🚙 Для автомобилей дешевле 10 млн рублей отменят повышенный транспортный налог

С 2022 года повышающий коэффициент для расчета транспортного налога не будет применяться к автомобилям стоимостью от 3 млн рублей. Порог поднимут до 10 млн.

Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Разработаны поправки в Налоговый кодекс.

Сейчас в статье 362 НК предусмотрены следующие коэффициенты: 1,1 — для авто от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 3 лет;

2 — для авто от 5 до 10 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 5 лет;

3 — для авто от 10 до 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также для авто от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Отметим, что недавно Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, которые облагаются повышенным налогом.