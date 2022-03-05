🚗 Озвучили модели авто для повышенного налога в 2022 году

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Рубрика Транспортный налог
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Опубликован новый перечень автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Авто из этого списка облагаются транспортным налогом с повышающим коэффициентом.

Смотрите перечень на сайте Минпромторга.

В этом перечне:

  • автомобили от 3 до 10 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет — 200 моделей;
  • автомобили от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 15 лет — 145 моделей;
  • автомобили от 3 до 10 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет — 1 035 моделей;
  • автомобили от 10 до 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет — 200 моделей.

Вместе с тем накануне Минпромторг заявил, что будут внесены поправки в НК и облагаться налогом на роскошь будут только авто стоимостью от 10 млн рублей.

Сейчас в статье 362 НК предусмотрены следующие коэффициенты:

  • 1,1 — для авто от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 3 лет;
  • 2 — для авто от 5 до 10 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 5 лет;
  • 3 — для авто от 10 до 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также для авто от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет.
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