🚗 Озвучили модели авто для повышенного налога в 2022 году

Опубликован новый перечень автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Авто из этого списка облагаются транспортным налогом с повышающим коэффициентом.

Смотрите перечень на сайте Минпромторга.

В этом перечне:

автомобили от 3 до 10 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет — 200 моделей;

автомобили от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 15 лет — 145 моделей;

автомобили от 3 до 10 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет — 1 035 моделей;

автомобили от 10 до 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет — 200 моделей.

Вместе с тем накануне Минпромторг заявил, что будут внесены поправки в НК и облагаться налогом на роскошь будут только авто стоимостью от 10 млн рублей.

Сейчас в статье 362 НК предусмотрены следующие коэффициенты:

1,1 — для авто от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 3 лет;

2 — для авто от 5 до 10 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 5 лет;

3 — для авто от 10 до 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также для авто от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет.