Бизнесу дали отсрочку на год по отчетам о субсидиях

Промышленные компании и ИП, пострадавшие от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда обязательств, связанных с субсидиями.
Срок достижения результатов по субсидиям сдвинули на 12 месяцев.
То есть сейчас бизнес не будут штрафовать или требовать вернуть субсидию.
Такое решение приняли в правительстве.
Это касается субсидий, отчитаться по которым надо было после 23 февраля.
Мера распространяется на компании, получающие поддержку по госпрограммам:
- «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»;
- «Развитие авиационной промышленности»;
- «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»;
- «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»;
- «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»;
- «Научно-технологическое развитие РФ».
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