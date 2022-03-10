Бизнесу дали отсрочку на год по отчетам о субсидиях

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Рубрика Экономика России
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Промышленные компании и ИП, пострадавшие от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда обязательств, связанных с субсидиями.

Срок достижения результатов по субсидиям сдвинули на 12 месяцев.

То есть сейчас бизнес не будут штрафовать или требовать вернуть субсидию.

Такое решение приняли в правительстве.

Это касается субсидий, отчитаться по которым надо было после 23 февраля.

Мера распространяется на компании, получающие поддержку по госпрограммам:

  • «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»;
  • «Развитие авиационной промышленности»;
  • «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»;
  • «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»;
  • «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»;
  • «Научно-технологическое развитие РФ».
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