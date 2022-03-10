Для бизнеса предлагают ввести новые льготные кредиты и налоговые каникулы

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Рубрика Экономика России
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В РСПП предложили новые меры по господдержке бизнеса. Это налоговые каникулы для легкой промышленности на 3 года, беспроцентные кредиты, субсидии, снижение стоимости эквайринга. А также кредиты для выплаты зарплат в размере 1 МРОТ на работника.

Среди мер поддержки для бизнеса предлагают следующие:

  • налоговые каникулы до 3 лет для бизнеса в легкой промышленности;
  • для той же отрасли — беспроцентные кредиты и субсидии на 3 года;
  • 15-20 млрд рублей из бюджета для субсидирования ставок по краткосрочным кредитам для бизнеса;
  • расширение критериев отнесения бизнеса к МСП, чтобы те получали господдержку;
  • снижение стоимости эквайринга на 25–50% в зависимости от сегмента рынка;
  • запрет банкам повышать тарифы на обслуживание для бизнеса;
  • установить максимальную ставку в 9,5% для действующих кредитов с плавающей ставкой для операторов железнодорожного транспорта.

Кроме того, предлагают на год предоставить бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам в размере МРОТа. При сохранении средней численности работников на уровне не менее 90% в течение 12 месяцев от 1 марта 2022 разрешить компаниям его не возвращать.

По материалам «Известий».

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