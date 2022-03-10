Пользователям «Госуслуг» рекомендовали перейти на российские браузеры «Яндекс.Браузер» и «Атом»

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Рубрика Интернет и IT
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В Минцифры сообщают о сбоях в работе многих сайтов, и потому советуют использовать российские браузеры. Также планируют запустить выдачу TLS-сертификатов российским компаниям-владельцам сайтов. Однако содержание трафика будет доступно госструктурам.

От Минцифры прилетает вот такое сообщение:

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4 марта в Минцифры анонсировали запуск удостоверяющего центра, который будет выдавать компаниям владеющим сайтами, бесплатные сертификаты TLS (Transport Layer Security). Это криптографический протокол для организации безопасной связи в интернете. Его можно будет получить на «Госуслугах» дистанционно.

Инициатива ведомства связана также с тем, что российские сайты используют сертификаты зарубежных УЦ: южноафриканского Thawte (принадлежит американской Symantec), бельгийского GlobalSign, американского Let`s Encrypt и других. Однако тот же Twante 1 марта отозвал сертификаты для сайтов ЦБ и Промсвязьбанка, подпавших под ограничения, тем пришлось переходить на сертификаты GlobalSign.

Отечественный сертификат даст возможность работать государственным ресурсам и онлайн-банкам продолжать свою работу, несмотря на отзыв иностранного сертификата. Но у владельца сертификата (а выдавать их будет государство, оно и владелец) появится возможность расшифровать трафик, даже если соединение с сайтом устанавливается по протоколу HTTPS. То есть, трафик станет более прозрачным для госструктур.

По материалам TJ.

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