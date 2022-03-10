Банки будут проверять перед выдачей, откуда у вас валюта

Центробанк будет проверять банки, контролируют ли те выдачу валюты физлицам по 115-ФЗ. А именно, проверяют ли происхождение этих денег.

Проверяющие из ЦБ будут лично приезжать с проверками в банки, подключаться к их системам и проверять выписки физлиц. На предмет, обоснованно ли им выдана наличная валюта«.

Если будут сомнения, банкам придется объясняться перед контролерами, как хорошо они проверили источники, откуда у людей валюта появилась.

По материалам телеграм-канала «Труба над Неглинной».

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