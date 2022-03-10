Налоговики не будут блокировать счета бизнеса до 1 июля

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Даниил Егоров принял решение о приостановке до 1 июля 2022 года налоговыми инспекциями решений о блокировке операций по банковским счетам.

При этом, налогоплательщики, которые понесли ущерб от западных санкций, могут обратиться в налоговую с заявлением, чтобы отложить взыскание долгов по налогам до предельных.

По материалам сайта ФНС.

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