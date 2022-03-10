Налоговики не будут блокировать счета бизнеса до 1 июля

Даниил Егоров принял решение о приостановке до 1 июля 2022 года налоговыми инспекциями решений о блокировке операций по банковским счетам.
При этом, налогоплательщики, которые понесли ущерб от западных санкций, могут обратиться в налоговую с заявлением, чтобы отложить взыскание долгов по налогам до предельных.
По материалам сайта ФНС.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.