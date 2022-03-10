Налог на имущество за 2023 год будут считать по кадастровой стоимости 2022 года

По недвижимости, включенной в региональный перечень, налог на имущество считают по кадастровой стоимости. Причем стоимость берут на начало года.
Для 2023 года сделают исключение. Налог будут считать, ориентируясь на кадастровую стоимость, которая применяется в 2022 году.
То есть это кадастровая стоимость на 1 января 2022 года.
В Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в НК.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.