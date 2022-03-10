Налог на имущество за 2023 год будут считать по кадастровой стоимости 2022 года

По недвижимости, включенной в региональный перечень, налог на имущество считают по кадастровой стоимости. Причем стоимость берут на начало года.

Для 2023 года сделают исключение. Налог будут считать, ориентируясь на кадастровую стоимость, которая применяется в 2022 году.

То есть это кадастровая стоимость на 1 января 2022 года.

В Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в НК.