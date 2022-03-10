💥 Отменили НДФЛ с процентов по вкладам

В 2021 и 2022 годах проценты по вкладам физлиц не будут облагаться НДФЛ.
Такая норма содержится законопроекте, который внесен в Госдуму.
До 1 февраля банки же передали в ФНС сведения о начисленных вкладчикам процентах. Информация размещена в личных кабинетах на сайте ФНС.
Налоговики собирались посчитать доход, начислить налог и разослать людям уведомления. Но это отменяется.
Как за прошлый год, так и за текущий, налог не будет.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.