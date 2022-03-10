В Москве поддержат бизнес льготными кредитами и арендой земли за 1 рубль

Мэр Москвы объявил первоочередные меры по поддержке столичного бизнеса. Это будут льготные кредиты под сохранение занятости, отсрочка по аренде, мораторий на повышение ставок по аренде, помощь с перенаправлением кадров от иностранных компаний, ушедших из России.
- Для льготных кредитов из бюджета выделяют 7 млрд рублей, заявки по кредитам обещают одобрять максимально лояльно и оперативно.
- По аренде городского имущества дадут отсрочку на полгода. Но только бизнесу, пострадавшему от санкций.
- Арендные ставки на нежилые помещения и земельные участки в 2022 году повышать не будут.
- Сроки для получения пропусков для грузового транспорта сократят.
- Авансы по госзаказам поднимут до 70%, цены контрактов будут пересматривать, если исполнение подорожает из-за колебаний валютных курсов.
- Выдавать земельные участки под новые производства по ставке аренды 1 рубль.
Еще в Москве создадут Кадровый центр, задача которого будет перенаправлять работников иностранных компаний, ушедших из России на новые рабочие места. И их переобучение, при необходимости.
По материалам сайта Собянина.
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