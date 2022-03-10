«Ашан» и Globus опровергли слухи об их уходе из России

Сети гипермаркетов «Ашан» и Globus сообщили, что остаются на российском рынке, и уходить с него не собираются.
Слухи ранее появились в интернете, что обе продуктовые сети собрались закрывать магазины в России.
- «Информация о том, что сеть гипермаркетов Globus уходит — это фейк. Мы работаем в штатном режиме, все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу», — сообщили в пресс-службе компании Globus.
- «Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно», — заявили в пресс-службе «Ашана».
Цитаты по «РИА Новости».
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