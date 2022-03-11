Если дистанционный работник дома вывихнул плечо, работодатель должен расследовать эту травму

В ТК не установлен особый порядок признания травмы несчастным случаем на производстве для дистанционщиков. А значит, действуют общие нормы.
Разъяснения дал Роструд в письме № ПГ/03162-6-1 от 21.02.2022.
В документе разобрали ситуацию, когда сотрудник дома получил вывих и растяжение связок плечевого сустава. Это произошло при установке оборудования, которое предоставил работодатель. При этом рабочий день четко не ограничен временными рамками. Работа сдельная и нельзя сказать, в рабочее время человек травмировался или в нерабочее.
По закону № 125-ФЗ, несчастный случай на производстве — это когда сотрудник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору:
- на территории работодателя;
- за пределами территории работодателя;
- по пути на работу или с работы на транспорте, предоставленном работодателем.
Работодатель обязан обеспечить расследование и учет таких несчастных случаев.
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