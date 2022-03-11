Генпрокуратура проверит, как соблюдают ТК уходящие из России компании

Генпрокурор дал поручение усилить надзор за соблюдением законодательства, в том числе трудового, в компаниях, которые заявили о закрытии бизнеса в РФ.
Прокуроры проверят:
- условия трудовых договоров;
- порядок выплаты зарплаты;
- определение размера зарплаты;
- исполнением обязательств перед контрагентами;
- исполнением обязательств перед РФ.
Особое внимание — соблюдению прав работников:
- инвалидов;
- беременных;
- имеющих детей;
- предпенсионеров;
- пенсионеров.
Односторонний отказ от своих обязательств будет жестко пресекаться, отметили в Генпрокуратуре.
Каждому факт прекращения деятельности проверят на признаки фиктивного или преднамеренного банкротства, за которое есть ответственность по УК.
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