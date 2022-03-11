Генпрокуратура проверит, как соблюдают ТК уходящие из России компании

Генпрокурор дал поручение усилить надзор за соблюдением законодательства, в том числе трудового, в компаниях, которые заявили о закрытии бизнеса в РФ.

Прокуроры проверят: условия трудовых договоров;

порядок выплаты зарплаты;

определение размера зарплаты;

исполнением обязательств перед контрагентами;

исполнением обязательств перед РФ.

Особое внимание — соблюдению прав работников:

инвалидов;

беременных;

имеющих детей;

предпенсионеров;

пенсионеров.

Односторонний отказ от своих обязательств будет жестко пресекаться, отметили в Генпрокуратуре.

Каждому факт прекращения деятельности проверят на признаки фиктивного или преднамеренного банкротства, за которое есть ответственность по УК.