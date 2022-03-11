Экономист предупредила о рисках инвестиций в золото, юани и российские акции

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Рубрика Инвестиции
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Золото медленно дорожает, российские акции нестабильны, а юани пока трудно купить. Экономист рассказала о доступных инвестициях.

Мнение высказала доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

По ее словам, российский рынок сейчас сильно подвержен колебаниям, курсы акций нестабильны, и могут сильно меняться из-за внешней политики.

«Так что перед тем, как решиться на такие инвестиции, следует тщательно изучить наложены ли на компанию санкции, какие у нее риски, пользуется ли она поддержкой государства», — считает она.

Экономист считает, что вложения в золото, на фоне отмены НДС при его покупке, это хорошая инвестиция, но за последний год золото подорожало на 35%, это гораздо меньше, чем доллар подорожал к рублю.

Кроме того, у золота низкая ликвидность (по сравнению с долларом), а также большая разница между курсами покупки и продажи у банков.

Юани же, по ее мнению, в российских банках пока покупать затруднительно, хотя в ВТБ недавно появилась возможность открыть вклад в юанях. Кроме того, при вложениях в юань следукет помнить о геополитических рисках Китая и возможных санкциях, подытожила эксперт.

По материалам «Прайм».

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