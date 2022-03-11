О дисквалификации директора контрагента теперь можно получить платную выписку с ЭЦП налоговой

Налоговики обновили сервис «Реестр дисквалифицированных лиц». Теперь там можно получить выписку по конкретному лицу, но не бесплатно.
Сведения о том, что лицо (директора или учредителя компании) внесли в этот реестр могут потребоваться при проверке контрагента. Их можно получить либо в виде выписки, либо, если таких сведений там нет, в виде справки об их отсутствии.
Документ будет в электронном виде, подписанный УКЭП налоговой. Получить его можно после подтверждения оплаты, которую можно произвести как с банковской карты прямо на сайте, так и через сайт кредитной организации. Или можно заполнить квитанцию, распечатать ее и оплатить в отделении любого банка
По материалам с сайта ФНС.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.