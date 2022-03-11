О дисквалификации директора контрагента теперь можно получить платную выписку с ЭЦП налоговой

Налоговики обновили сервис «Реестр дисквалифицированных лиц». Теперь там можно получить выписку по конкретному лицу, но не бесплатно.

Сведения о том, что лицо (директора или учредителя компании) внесли в этот реестр могут потребоваться при проверке контрагента. Их можно получить либо в виде выписки, либо, если таких сведений там нет, в виде справки об их отсутствии.

Документ будет в электронном виде, подписанный УКЭП налоговой. Получить его можно после подтверждения оплаты, которую можно произвести как с банковской карты прямо на сайте, так и через сайт кредитной организации. Или можно заполнить квитанцию, распечатать ее и оплатить в отделении любого банка

По материалам с сайта ФНС.