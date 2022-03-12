Банки просят больше заготовок для выпуска карт

Банки до конца года заказали 120 млн заготовок карт, тогда как российский производитель сможет выпустить лишь около 20 млн чипов для них. При отсутствии импорта производителям придется искать альтернативные варианты.

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, число доступных систем сокращается, по картам условия будут ужесточаться, стоимость обслуживания расти, а условия унифицироваться. Что приведет к тому, что люди не будут держать по 10 карт от разных банков.

По материалам «Коммерсантъ».

Кроме того, некоторые банки продлили сроки действия своих карт навсегда, что тоже скажется на уменьшении выпуска новых.