Список банков, которые сделали бессрочными свои карты Visa и Mastercard

После ухода Visa и Mastercard российские банки начали продлевать сроки их карт на несколько лет, а некоторые сделали бессрочными. Приводим список.

Газпромбанк;

Банк «Хоум кредит»;

Райффайзенбанк;

ВТБ;

«МТС банк»;

«Тинькофф банк»;

Альфа-банк и Совкомбанк продлили срок действия всех карт Visa и Mastercard до 2028 г., Росбанк и МКБ — до 2030 г. Как сообщают в банках, переоформлять их после этого не потребуется.

Читайте также: список банков, где можно оформить карту UnionPay.