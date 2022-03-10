Список банков, которые сделали бессрочными свои карты Visa и Mastercard

После ухода Visa и Mastercard российские банки начали продлевать сроки их карт на несколько лет, а некоторые сделали бессрочными. Приводим список.
- Газпромбанк;
- Банк «Хоум кредит»;
- Райффайзенбанк;
- ВТБ;
- «МТС банк»;
- «Тинькофф банк»;
Альфа-банк и Совкомбанк продлили срок действия всех карт Visa и Mastercard до 2028 г., Росбанк и МКБ — до 2030 г. Как сообщают в банках, переоформлять их после этого не потребуется.
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