Список банков, которые сделали бессрочными свои карты Visa и Mastercard

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Рубрика Банковские карты
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После ухода Visa и Mastercard российские банки начали продлевать сроки их карт на несколько лет, а некоторые сделали бессрочными. Приводим список.

  • Газпромбанк;
  • Банк «Хоум кредит»;
  • Райффайзенбанк;
  • ВТБ;
  • «МТС банк»;
  • «Тинькофф банк»;

Альфа-банк и Совкомбанк продлили срок действия всех карт Visa и Mastercard до 2028 г., Росбанк и МКБ — до 2030 г. Как сообщают в банках, переоформлять их после этого не потребуется.

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