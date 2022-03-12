С подрядчиков не будут брать пени и штрафы за нарушения по госконтрактам из-за санкций

Порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за санкций стал бессрочным.
Ранее он действовал для контрактов, заключенных в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.
Вышло постановление правительства № 340 от 10.03.2022.
Для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если они имеются.
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