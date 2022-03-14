С 1 июля 2022 года перейти на АУСН могут только новые ИП и компании

АУСН стартует с 1 июля 2022 года. Но действующий бизнес, отвечающий критериям АУСН, может перейти на этот режим только с 1 января 2023 года.

Разъяснения дали в УФНС Татарстана на вебинаре.

Налоговики пояснили, что по закону для перехода на АУСН надо подать заявление до 31 декабря года, предшествующего году перехода. Поэтому, если подать заявление до 31 декабря 2022 года, применять АУСН можно с 2023 года.

А вот для нового бизнеса свои правила. После регистрации фирмы или ИП есть 30 дней для подачи заявления. И применять АУСН можно сразу после регистрации.

АУСН нельзя совмещать с другими режимами. Добровольно отказаться от АУСН можно только с начала года.

Но если нарушены условия применения АУСН — право на этот спецрежим утрачивается с начала месяца. Об этом надо сообщить в ИФНС до 15 числа.

Если не сообщили, налоговики сами это выявят и сообщат об утрате права на АУСН.

После утраты права компании и ИП автоматически переходят на ОСНО. Но можно сразу с уведомлением об потере права на АУСН подать уведомление о переходе на УСН.