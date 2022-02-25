💥 Приняли закон об автоматизированной упрощенке

С 1 июля 2022 года заработает новый налоговый режим для малого бизнеса — АУСН.

Опубликован федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Перейти на АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек и доходами до 60 млн рублей. В законе есть закрытый перечень случаев, когда применять АУСН нельзя. Полный перечень таких случаев — здесь.

Чтобы перейти на АУСН, надо подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика не позднее 31 декабря года, предшествующего году применения АУСН.

То есть после принятия закона можно подать заявление на переход. Но сам переход свершится с 2023 года.

Для нового бизнеса свои правила. Вновь зарегистрированные фирмы и ИП могут перейти на АУСН сразу с даты регистрации, если подать заявление в течение 30 дней.