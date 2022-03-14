Россиянам разрешили переводить валюту между своими счетами в иностранных банках, но только если о них знает налоговая

Российским юрлицам разрешили перечислять валюту на счета в иностранных банках, а физлицам — получать платежи в валюте на их иностранные счета, но есть ограничения. Об этом сообщили в Минфине.

1. Компаниям-резидентам разрешают зачислять валюту на свои счета в иностранных банках и иных финансовых организациях, если это делается для финансирования их филиалов и представительств.

Перечислить можно сумму, которая не превысит сумму за прошлый год.

2. На счета россиян в иностранных банках можно зачислять валюту, которую они получают от иностранцев в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.

3. Россиянам разрешили переводить валюту со счетов в иностранных банках, открытых до 1 марта 2022 года, на другие свои зарубежные счета, информация о которых раскрыта российской налоговой.

По материалам пресс-службы Минфина.

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