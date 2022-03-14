Основатель «Теремка» объяснил, почему «Макдоналдс» никто не заменит

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Рубрика Экономика России
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Российский общепит не сможет занять место «Макдоналдса», если эта сеть все-таки уйдет из России. Нет достаточной поддержки государства для бизнеса. Да и не так это просто, создать подобный бизнес.

Об этом рассказал основатель «Теремка» Михаил Гончаров в своем Telegram-канале.

По его словам, если сеть «Макдоналдс» уйдет из России, ее место никто не сможет занять.

  • Во-первых, McDonald`s изначально задуман бизнес для работы по экстремально низким ценам.
  • Во-вторых, «Теремок» и другие представители российского общепита не создавались как конкуренты McDonald`s.

Чтобы создать подобное, нужны десятки лет работы. А кроме того, по мнению Михаила Гончарова, государство ни разу не пыталось помочь бизнесу в развитии. За все 32 года, которые он бизнесом занимается.

А на вопрос, займет ли «Теремок» место «Макдоналдса», он отвечает так:

«Мы давно ждем мер поддержки, отмены НДС для компаний с оборотом свыше 2 млрд рублей, снижения налога ЕСН до 15-20% для компаний с оборотом свыше 2 млрд рублей, поддержки в продлении кредитов и получении инвестиционных денег для развития».

Поджытоживает он риторическим вопросом, можно ли развиваться компании при кредите под 25% годовых, вложении миллиардов в развитие, НДС 20% и ЕСН 30%.

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