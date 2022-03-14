Каждый третий россиянин хочет оформить карту UnionPay

35 % россиян намерены оформить карту «МИР»-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг за границей и в иностранных интернет-магазинах.
Опрос провел портал SuperJob.ru.
37 % завили, что им такая карта не нужна. 28 % затруднились с решением.
В основном, о планах оформления такой карты заявляли люди старше 45 лет и люди с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.
Visa и Mastercard объявили об остановке своей деятельности в России.
Сейчас выпущенные в России карты Visa и Mastercard не работают за рубежом, а выпущенные за границей — в России. Покупки в иностранных интернет-магазинах также недоступны с российских карт Visa и MasterCard.
Альтернативой могут стать карты UnionPay.
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