Firefox не дает установить «Яндекс» поисковиком по умолчанию

В браузере Firefox от Mozilla пропала возможность выбрать «Яндекс» поисковиком по умолчанию. Теперь вместо него по умолчанию ставится Google.
Если зайти в настройки, то в браузере без последнего обновления есть возможность поставить «Яндекс» поисковой системой по умолчанию:
А вот после обновления такая возможность пропадает:
Некоторым пользователям прилетает сообщение в браузере, что Firefox больше не поддерживает поисковик «Яндекс», и потому поисковик по умолчанию заменен.
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