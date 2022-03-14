Firefox не дает установить «Яндекс» поисковиком по умолчанию

В браузере Firefox от Mozilla пропала возможность выбрать «Яндекс» поисковиком по умолчанию. Теперь вместо него по умолчанию ставится Google.

Если зайти в настройки, то в браузере без последнего обновления есть возможность поставить «Яндекс» поисковой системой по умолчанию:

А вот после обновления такая возможность пропадает:

Некоторым пользователям прилетает сообщение в браузере, что Firefox больше не поддерживает поисковик «Яндекс», и потому поисковик по умолчанию заменен.