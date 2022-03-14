Бухгалтеры пожаловались на столичный филиал №19 ФСС, где придрались к форме 22

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Рубрика Отчетность в ФСС
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Московский ФСС отказался принимать форму 22 из-за того, что в шапке не было указано, что данная форма является приложением к приказу. Неужели это так критично?

«Сегодня ФСС не принял свою форму 22 по причине, что она не распечатана из Консультанта», — рассказали в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

На вопрос редакции, какой именно ФСС такое сделал, ответили, что это отделение 19 по Москве. А вот что не понравилось в сданной форме:

«В шапке должно быть указано, что это Приложение 2 к приказу 457... Я уже начал сомневаться: может, это прямо очень важно».

Кто-то жалуется на Росстат, что они тоже постоянно требуют отчеты на бланках, которых на тот момент в 1С нет.

Бланк формы 22-ФСС, скачанный с сайта ФСС, мы прикрепили во вложении.

Facebook в России блокируют. Поэтому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» переехал в Telegram. Как им правильно пользоваться? Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.

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