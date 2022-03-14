Если сотрудник не работает водителем, не надо с него требовать водительское удостоверение

Данные о водительских правах надо указывать в новой форме 10, которая теперь применяется для воинского учета вместо карточки Т-2. Но сотрудник не обязан предъявлять права, если он работает не водителем.
Вопрос Роструду задал работодатель. Дело в том, что сотрудник отказался предъявлять водительское удостоверение. А для формы 10 нужны данные этого документа.
Если предоставление водительского удостоверения не требуется для выполнения трудовых обязанностей, работник не обязан предоставлять его работодателю, ответил Роструд.
А вот военный билет нужно обязательно предъявить при трудоустройстве. Если работник его так и не принес, то его можно привлечь за дисциплинарный проступок, сообщает Роструд в письме № ПГ/37187-6-1 от 09.12.2021.
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