YouTube скоро могут заблокировать

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Рубрика Интернет и IT
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Популярный видеосервис YouTube в скором времени могут заблокировать вслед за Instagram и Facebook.

Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, YouTube ждет то же самое, что и Instagram, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.

«Предотвратить санкции в отношении YouTube может сегодня только сам YouTube», — пишет депутат.

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