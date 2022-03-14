YouTube скоро могут заблокировать

Популярный видеосервис YouTube в скором времени могут заблокировать вслед за Instagram и Facebook.
Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
По его словам, YouTube ждет то же самое, что и Instagram, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.
«Предотвратить санкции в отношении YouTube может сегодня только сам YouTube», — пишет депутат.
- Роскомнадзор с 4 марта начал блокировать на территории РФ Facebook.
- С 14 марта то же самое произошло и с Instagram.
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