⚡️ Маркировки новых видов товаров пока не будет

Маркировку новых категорий товаров в Минпромторге пообещали пока не запускать. Там, где она уже есть, отменять не будут.

Об этом заявила руководитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Екатерина Приезжева.

По ее словам, решения о сроках проведения новых экспериментов будут рассматривать с учетом экономической обстановки в каждой отрасли.

«Что касается товаров, по которым сейчас уже проводятся добровольные эксперименты, — напомню, это пивоваренная продукция и слабоалкогольные напитки, БАДы, антисептики, медицинские изделия, никотинсодержащие жидкости и электронные средства доставки никотина, — вот по этим товарным группам мы предполагаем продлить сроки действия эксперимента и перенести ранее запланированные сроки вступления в силу обязательных требований», — сообщила чиновница.

По тем товарам, в отношении которых маркировка уже запущена, отменять ее посчитали нецелесообразным. Она пояснила, что участники уже понесли затраты, например, оснастили оборудованием производственные площадки, объекты розничной торговли, типографии. И отказ от нее повлечет за собой новые затраты.

По материалам «Финмаркет».

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