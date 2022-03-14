За призывы не работать с российскими компаниями и банками, попавшими под санкции, могут ввести уголовную ответственность

Призывы не работать с санкционным бизнесом и банками единороссы предлагают расценивать как пособничество и фактическое следование западным санкциям.
Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций запада», — сказал он.
Турчак добавил, что даже компании с госучастием не хотят работать с санкционными банками и предприятиями под тем предлогом, что они сами под санкции попадут.
По материалам сайта «Единой России».
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