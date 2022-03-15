При строительных работах счет-фактуру выставляют после подписания КС-2 заказчиком

День отгрузки — это момент определения налоговой базы по НДС. В строительстве момент определения базы по НДС — это день подписания акта выполненных работ.

По ГК заказчик обязан принять результат работ и если есть какие-то недочеты, немедленно заявить об этом подрядчику.

День подписания КС-2 считается днем выполнения работ и этот день будет моментом определения налоговой базы по НДС.

В течение 5 дней после подписания акта надо выписать счет-фактуру.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-09/9894 от 14.02.2022.