При строительных работах счет-фактуру выставляют после подписания КС-2 заказчиком

День отгрузки — это момент определения налоговой базы по НДС. В строительстве момент определения базы по НДС — это день подписания акта выполненных работ.
По ГК заказчик обязан принять результат работ и если есть какие-то недочеты, немедленно заявить об этом подрядчику.
День подписания КС-2 считается днем выполнения работ и этот день будет моментом определения налоговой базы по НДС.
В течение 5 дней после подписания акта надо выписать счет-фактуру.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-09/9894 от 14.02.2022.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.