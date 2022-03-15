Люди торгуют валютой в соцсетях. Это чревато административкой с большими штрафами

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Рубрика Валютные операции
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После того, как власти запретили банкам продавать наличную валюту, люди начали нелегально торговать валютой в интернете. Участились и случаи мошенничества.

Как пишет «Коммерсантъ», в первые две недели марта в соцсетях появились многочисленные группы, каналы, боты по обмену валюты. Ценник достигает до 200 рублей за доллар или евро.

По мнению экспертов, появление такого теневого валютного рынка в кризис неизбежно, меняются только его формы.

«Если в 1990-х каждый знал точку в городе, где собираются черные менялы, то теперь достаточно просто набрать запрос в поисковой строке», — отмечает руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

При этом, эксперты предостерегают покупать валюту с рук, это чревато ст. 15.25 КоАП. Да и вместо денег вполне возможно получить пачку цветных бумажек.

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