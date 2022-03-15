Торги акциями на Мосбирже пока не открывают, чтобы избежать эмоциональных действий инвесторов

Торги на фондовом рынке Московской биржи могли бы запустить хоть сейчас, но это приведет к эмоциональным действиям инвесторов. А они, в свою очередь, приведут к неоправданным потерям.

Об этом рассказал управляющий директор по коммуникациям торговой площадки Андрей Брагинский.

«Биржа технически готова к запуску торгов на фондовом рынке. Мы понимаем, что многие участники рынка и инвесторы хотят торговать. При этом продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами», — сказал он.

По его словам, рынки откроются, как только ситуация позволит это сделать.

По материалам «ТАСС».

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