Наказание за покупку валюты на черном рынке хотят ужесточить. Но это неточно

В ближайшее время власти могут обсудить ужесточение наказания за незаконные валютные операции, заявила сенатор Ольга Ковитиди. Зампред СФ Николай Журавлёв высказал другое мнение.

Сейчас за незаконные валютные операции грозит штраф от 75 % до 100 % от суммы операции (это статья 15.25 КоАП).

«Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мириться не будем» — сказала сенатор Ольга Ковитиди.

Зампред СФ Николай Журавлёв сообщил, что никаких ужесточений не будет:

«Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в Правительственной комиссии».

Кто из сенаторов близок к правде, покажет время.

После запрета для банков на продажу наличной валюты стал разрастаться черный рынок. Люди начали нелегально торговать валютой в интернете.

Источник — «РИА Новости».