Если бухгалтер пропал с электронной подписью, гендиру нужно срочно ее заблокировать

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ЭДО
Версия для печати

Бухгалтеры советуют, что делать гендиректору, если бывший сотрудник пропал с электронной подписью. Ее нужно срочно заблокировать в УЦ, который ее выдал, и идти в налоговую получать новую.

Спрашивает наш подписчик.

«Обратился гендир. Говорит, предыдущая бухгалтер пропала вместе с электронной подписью. Как восстановить ЭП, или что в этом случае делать?».

В комментариях пишут, что гендиректору нужно с паспортом и СНИЛС идти в налоговую и получать подпись. С собой нужно взять токен, например, RuToken Light. А старую подпись аннулировать через «Госуслуги».

На вопрос автора поста, нельзя ли старую подпись аннулировать в налоговой, пишут, что только если ее выпускала налоговая. Если нет, налоговики могут только прекратить принимать документы по этой подписи.

Если ЭП выдал удостоверяющий центр, гендиру нужно подать заявление о блокировке прошлой подписи, как утерянной. И получать новую.

Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Подборка полезных мероприятий

Разместить