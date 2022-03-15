Если бухгалтер пропал с электронной подписью, гендиру нужно срочно ее заблокировать

Бухгалтеры советуют, что делать гендиректору, если бывший сотрудник пропал с электронной подписью. Ее нужно срочно заблокировать в УЦ, который ее выдал, и идти в налоговую получать новую.

Спрашивает наш подписчик.

«Обратился гендир. Говорит, предыдущая бухгалтер пропала вместе с электронной подписью. Как восстановить ЭП, или что в этом случае делать?».

В комментариях пишут, что гендиректору нужно с паспортом и СНИЛС идти в налоговую и получать подпись. С собой нужно взять токен, например, RuToken Light. А старую подпись аннулировать через «Госуслуги».

На вопрос автора поста, нельзя ли старую подпись аннулировать в налоговой, пишут, что только если ее выпускала налоговая. Если нет, налоговики могут только прекратить принимать документы по этой подписи.

Если ЭП выдал удостоверяющий центр, гендиру нужно подать заявление о блокировке прошлой подписи, как утерянной. И получать новую.