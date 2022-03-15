Чтобы всем хватило золота, ЦБ перестал покупать его у банков с 15 марта

Центральный банк объяснил решение о приостановке покупки золота у банков желанием удовлетворить повышенный спрос россиян на фоне отмены НДС за покупку золотых слитков.
«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций» указал регулятор.
Цитата по «ТАСС».
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