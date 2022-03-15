Налоговики считают, что нет отчетности — нет сотрудников. Но суды смотрят и другие документы

Налоговики любят оспаривать сделки, чтобы доначислить. И один из аргументов — у контрагента нет сотрудников, чтобы сделку исполнить. В качестве доказательства показывают, что по сотрудникам нет отчетности. Но суды часто придерживаются другого мнения.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«В перечень подозрительных контрагентов налоговики включают тех, у кого недостаточно трудовых ресурсов. Якобы, они не могут выполнять контракты и по их счетам-фактурам нельзя вычесть НДС».

И заодно указал на судебную практику, которую любят показывать налоговики, чтобы обосновать свою позицию. Это постановления арбитражных судов Дальневосточного округа от 08.12.2021 № Ф03-6480/2021 и Уральского округа от 31.01.2022 № Ф09-9555/21.

Однако, по словам автора поста, есть много случаев, когда суды отменяют доначисления, поскольку наличие сотрудников можно доказать не только отчетностью. Отсюда автор выводит пять основных советов, которые могут помочь бизнесу.

«Покажите, что ИФНС переоценивает значение справок» . Отсутствие справок о доходах не является доказательством того, что у контрагента нет ресурсов для выполнения договора. Факт сотрудничества с контрагентом это тоже не опровергает. Постановления арбитражных судов Северо-Западного округа от 30.05.2019 № А13-15215/2015 и Северо-Кавказского округа от 13.11.2018 № А63-14020/2017.

. Отсутствие справок о доходах не является доказательством того, что у контрагента нет ресурсов для выполнения договора. Факт сотрудничества с контрагентом это тоже не опровергает. Постановления арбитражных судов Северо-Западного округа от 30.05.2019 № А13-15215/2015 и Северо-Кавказского округа от 13.11.2018 № А63-14020/2017. «Напомните, что работников можно заменить ». Минимальная численность персонала может лишь показывать, что контрагент использует труд аутсорсеров, либо привлек компанию-соисполнителя. Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 31.05.2019 № Ф06-47098/2019 и от 20.02.2020 № Ф06-57699/2020.

». Минимальная численность персонала может лишь показывать, что контрагент использует труд аутсорсеров, либо привлек компанию-соисполнителя. Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 31.05.2019 № Ф06-47098/2019 и от 20.02.2020 № Ф06-57699/2020. «При возможности используйте показания» . Например, показания руководителя контрагента, что он приглашал соисполнителей. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.05.2018 № Ф06-32924/2018.

. Например, показания руководителя контрагента, что он приглашал соисполнителей. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.05.2018 № Ф06-32924/2018. «Опирайтесь на сведения третьих лиц» . К примеру, можно обратиться в СРО, в которой состоит контрагент, чтобы там подтвердили информацию о наличии персонала у контрагента. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.10.2021 № А25-2326/2020.

. К примеру, можно обратиться в СРО, в которой состоит контрагент, чтобы там подтвердили информацию о наличии персонала у контрагента. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.10.2021 № А25-2326/2020. «Ссылайтесь на ошибки ИФНС». Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.06.2020 № А01-3504/2018. Когда налоговики привели сведения об отсутствии персонала у контрагента, они их указали на дату проверки, а не на дату спорных сделок. Суд им на это указал и решил дело в пользу компании.

И наконец, интересное дело, когда суд встал на сторону налогоплательщика. Сотрудники у контрагента не были официально устроены, и налоговики указали на отсутствие отчетности по персоналу. Но в заявках на пропуска фамилии сотрудников были, и суд этот аргумент учел. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.09.2018 № Ф09-6234/18.