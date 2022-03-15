Налоговики считают, что нет отчетности — нет сотрудников. Но суды смотрят и другие документы

Налоговики любят оспаривать сделки, чтобы доначислить. И один из аргументов — у контрагента нет сотрудников, чтобы сделку исполнить. В качестве доказательства показывают, что по сотрудникам нет отчетности. Но суды часто придерживаются другого мнения.
Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.
«В перечень подозрительных контрагентов налоговики включают тех, у кого недостаточно трудовых ресурсов. Якобы, они не могут выполнять контракты и по их счетам-фактурам нельзя вычесть НДС».
И заодно указал на судебную практику, которую любят показывать налоговики, чтобы обосновать свою позицию. Это постановления арбитражных судов Дальневосточного округа от 08.12.2021 № Ф03-6480/2021 и Уральского округа от 31.01.2022 № Ф09-9555/21.
Однако, по словам автора поста, есть много случаев, когда суды отменяют доначисления, поскольку наличие сотрудников можно доказать не только отчетностью. Отсюда автор выводит пять основных советов, которые могут помочь бизнесу.
- «Покажите, что ИФНС переоценивает значение справок». Отсутствие справок о доходах не является доказательством того, что у контрагента нет ресурсов для выполнения договора. Факт сотрудничества с контрагентом это тоже не опровергает. Постановления арбитражных судов Северо-Западного округа от 30.05.2019 № А13-15215/2015 и Северо-Кавказского округа от 13.11.2018 № А63-14020/2017.
- «Напомните, что работников можно заменить». Минимальная численность персонала может лишь показывать, что контрагент использует труд аутсорсеров, либо привлек компанию-соисполнителя. Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 31.05.2019 № Ф06-47098/2019 и от 20.02.2020 № Ф06-57699/2020.
- «При возможности используйте показания». Например, показания руководителя контрагента, что он приглашал соисполнителей. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.05.2018 № Ф06-32924/2018.
- «Опирайтесь на сведения третьих лиц». К примеру, можно обратиться в СРО, в которой состоит контрагент, чтобы там подтвердили информацию о наличии персонала у контрагента. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.10.2021 № А25-2326/2020.
- «Ссылайтесь на ошибки ИФНС». Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.06.2020 № А01-3504/2018. Когда налоговики привели сведения об отсутствии персонала у контрагента, они их указали на дату проверки, а не на дату спорных сделок. Суд им на это указал и решил дело в пользу компании.
И наконец, интересное дело, когда суд встал на сторону налогоплательщика. Сотрудники у контрагента не были официально устроены, и налоговики указали на отсутствие отчетности по персоналу. Но в заявках на пропуска фамилии сотрудников были, и суд этот аргумент учел. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.09.2018 № Ф09-6234/18.