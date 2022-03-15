UniCredit может уйти из России

В итальянской группе UniCredit рассматривают варианты с прекращением работы в России. Группе принадлежит банк «ЮниКредит».
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора банка Андреа Орчела.
«Еще рано говорить о решении, но вскоре мы сообщим более подробно. Очевидно, нам нужно серьезно подумать о всех последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны целого банка», — заявил Орчел
По его словам, решение о прекращении работы отделения, в котором работает более 4 тысяч человек и которое обслуживает более 1,5 тысяч корпоративных клиентов, «не может и не должно быть принято без тщательного рассмотрения». Но инвестировать в России банк точно не будет, сказал он.
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