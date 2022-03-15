Как получить надежную консультацию по работе с самозанятыми бесплатно?

Директор нанял самозанятых по целой куче контрактов и теперь бухгалтеру надо понять — что с ними делать, все ли правильно оформлено, какие документы запросить и что в них должно быть. А вот с тем исполнителем вообще нельзя было заключать договор, ведь он недавно у вас работал, что теперь делать?

К кому обратиться бухгалтеру, если в компании нет юриста, разбираться в нюансах просто некогда (на фоне чуть ли не ежечасных изменений)? Предлагаем задать вопросы специалистам прямо в комментариях под этим постом. Заходите.

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