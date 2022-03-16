Штраф за СОУТ не зависит от количества рабочих мест

За нарушение работодателем порядка проведения спецоценки условий труда или ее непроведение предусмотрен штраф. Его накладывают в целом на фирму, а не за каждое рабочее место в отдельности.
Разъяснение дал Минтруд в письме № 15-1/ООГ-341 от 22.02.2022.
Штраф прописан в части 2 статьи 5.27.1 КоАП.
Он составляет:
- для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей;
- для ИП — от 5 до 10 тыс. рублей;
- для юрлиц — от 60 до 80 тыс. рублей.
Минтруд высказал мнение, что этот штраф — в принципе за нарушение. Независимо от количества рабочих мест, на которых не проведена спецоценка.
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