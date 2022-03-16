Налоговики не отслеживают доходы физлиц, им интересны расходы. Причем, большие

Налоговики не отслеживают в автоматическом режиме доходы каждого физлица, это слишком сложная процедура. Но они заходят с другой стороны — смотрят на расходы, особенно на неадекватные. И уже оттуда делают выводы.

Расходы они смотрят такие, как покупка недвижимости, и ее количество. Особенно если у лица нет декларируемых доходов и выплат НДФЛ.

После формируются выборки, у кого много квартир, коммерческой недвижимости, автомобилей, особенно грузовых. Такие ведь могут сдавать имущество в аренду, и не платить с этого налоги. Потом по этим лицам летят запросы в банки, дабы узнать, не было ли на их карты (и карты родственников) регулярных платежей.

Ну а дальше отработанная процедура — комиссии, рабочие встречи, побуждение, а при необходимости и налоговая проверка.

По словам автора канала «Налоговый инспектор», «функционал АИС Налог-3 растёт с каждым днем и то, что не было видно вчера, может очень хорошо стать видно сегодня». А это значит, что попасться с неуплатой налогов может любой.