Сотрудникам уходящих из России компаний должны оплачивать простой или увольнять по ликвидации

Уволить всех работников, в том числе беременных женщин, по инициативе работодателя можно только при ликвидации компании. Если фирма временно приостановила свою деятельность, для сотрудников объявляют простой.

О правах работников иностранных компаний, которые заявили об уходе из России, рассказала эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

Об увольнении по ликвидации сотрудники быть предупреждены персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца.

При увольнении им должны выплатить выходное пособие за один месяц и потом еще за второй месяц. Тем, кто вовремя встал на учет в ЦЗН, платят пособие за 3ий месяц.

Если организации начнут банкротиться, то требования о зарплате будут удовлетворяться во вторую очередь после требований по текущим долгам.

При банкротстве риски сотрудников на несвоевременное получение зарплаты становятся выше, отмечает эксперт.

Если организация просто останавливает деятельность на время, то сотрудникам должны оплатить время простоя в размере не менее 2/3 оклада.

Если же иностранные компании привлекали рабочую силу по гражданско-правовым договорам, то гарантии ТК не применимы.