Как главбуху на УСН получить помощь от государства

Правительство уже утвердило ряд мер, которые позволят компаниям на упрощенке и предпринимателям получить поддержку от государства.
О двух таких способах – кредитных и налоговых каникулах – рассказали здесь>>
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.