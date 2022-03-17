Обучаем антикризисных бухгалтеров: повышаем квалификацию по управленческому учету и бюджетированию

В кризисный период, как никогда, бизнесу нужны специалисты по управленческому учету и бюджетированию. Бухгалтеры с такими навыками зарабатывают больше, они больше востребованы.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: ﻿с нуля до внедрения». Ближайший поток стартует 1 апреля. Обучение только онлайн, но вы сможете общаться с преподавателями в специальном чате. После обучения выдаем удостоверение, которое будет в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Обучение соответствует профстандарту «Бухгалтер».

На курсе получите все нужные для работы с управленческим учетом навыки: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения всего этого в 1С. Отдельный блок в курсе — про бюджетирование.

Бюджетирование — это инструмент снижения рисков и повышения определенности в бизнесе, это очень актуально в кризис.

Преподаватели:

Дмитрий Колесников , эксперт по управленческому учету и бюджетированию, основатель и генеральный директор компании «Бизан».

, эксперт по управленческому учету и бюджетированию, основатель и генеральный директор компании «Бизан». Павел Боровков , методолог по бюджетированию и стратегическому планированию, автор книг по бюджетированию, менеджер проектов по внедрению бюджетирования.

, методолог по бюджетированию и стратегическому планированию, автор книг по бюджетированию, менеджер проектов по внедрению бюджетирования. Елена Потехина , кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Лариса Магафурова , руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

, руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет. Екатерина Носова , эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель. Юлия Богдан, консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

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