Обучаем антикризисных бухгалтеров: повышаем квалификацию по управленческому учету и бюджетированию

В кризисный период, как никогда, бизнесу нужны специалисты по управленческому учету и бюджетированию. Бухгалтеры с такими навыками зарабатывают больше, они больше востребованы.
Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения». Ближайший поток стартует 1 апреля. Обучение только онлайн, но вы сможете общаться с преподавателями в специальном чате. После обучения выдаем удостоверение, которое будет в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Обучение соответствует профстандарту «Бухгалтер».
На курсе получите все нужные для работы с управленческим учетом навыки: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения всего этого в 1С. Отдельный блок в курсе — про бюджетирование.
Бюджетирование — это инструмент снижения рисков и повышения определенности в бизнесе, это очень актуально в кризис.
Преподаватели:
- Дмитрий Колесников, эксперт по управленческому учету и бюджетированию, основатель и генеральный директор компании «Бизан».
- Павел Боровков, методолог по бюджетированию и стратегическому планированию, автор книг по бюджетированию, менеджер проектов по внедрению бюджетирования.
- Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
- Лариса Магафурова, руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.
- Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.
- Юлия Богдан, консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.
Записывайтесь сейчас, количество мест на потоке ограничено.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.