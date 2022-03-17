В 2022 году бизнес будет меньше платить по имущественным налогам

С 1 июля 2022 года от налога на имущество будут освобождены компании и ИП, которые перейдут на АУСН. Льгота не действует для недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости.
ФНС озвучила и другие основания для льгот по имущественным налогам, которые будут действовать в 2022 году.
С 1 января 2022 года юрлица, зарегистрированные на территории Курильских островов, освобождены от:
- налога на имущество;
- транспортного налога;
- земельного налога.
У правительства появилось право в 2022 году издавать нормативные акты о продлении сроков уплаты налогов и авансовых платежей по ним, в том числе имущественных налогов.
Кроме того, скоро будет принят закон, который отменяет повышающие коэффициенты по транспортному налогу — 1.1 и 2.
Таким образом, облагаться повышенным налогом будут только автомобили стоимостью от 10 млн рублей. Сейчас пока дорогостоящими считаются автомобили от 3 млн рублей.
На 2023 год налоговая база (кадастровая стоимость) по недвижимости будет определяться как кадастровая стоимость в 2022 году.
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