В 2022 году бизнес будет меньше платить по имущественным налогам

С 1 июля 2022 года от налога на имущество будут освобождены компании и ИП, которые перейдут на АУСН. Льгота не действует для недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости.

ФНС озвучила и другие основания для льгот по имущественным налогам, которые будут действовать в 2022 году.

С 1 января 2022 года юрлица, зарегистрированные на территории Курильских островов, освобождены от:

налога на имущество;

транспортного налога;

земельного налога.

У правительства появилось право в 2022 году издавать нормативные акты о продлении сроков уплаты налогов и авансовых платежей по ним, в том числе имущественных налогов.

Кроме того, скоро будет принят закон, который отменяет повышающие коэффициенты по транспортному налогу — 1.1 и 2.

Таким образом, облагаться повышенным налогом будут только автомобили стоимостью от 10 млн рублей. Сейчас пока дорогостоящими считаются автомобили от 3 млн рублей.

На 2023 год налоговая база (кадастровая стоимость) по недвижимости будет определяться как кадастровая стоимость в 2022 году.