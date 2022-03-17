Пострадавших от санкций экспортеров не будут штрафовать за просрочку отчетов по субсидиям

Компаниям-экспортерам будет проще получить субсидии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Опубликовано постановление правительства № 377 от 16.03.2022.
Обязательства по субсидиям, полученным до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы на 2 года.
То есть отчитаться по субсидии можно будет позже на 2 года. Все это время с экспортеров не будут требовать возврата субсидий и штрафовать.
Этой мера поддержки действует для компаний-экспортеров, оказавшихся в тяжелых условиях из-за санкций недружественных государств.
Она коснется производителей промышленной и агропромышленной продукции, пояснили в кабмине.
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