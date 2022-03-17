ВЭД

Пострадавших от санкций экспортеров не будут штрафовать за просрочку отчетов по субсидиям

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Компаниям-экспортерам будет проще получить субсидии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Опубликовано постановление правительства № 377 от 16.03.2022.

Обязательства по субсидиям, полученным до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы на 2 года.

То есть отчитаться по субсидии можно будет позже на 2 года. Все это время с экспортеров не будут требовать возврата субсидий и штрафовать.

Этой мера поддержки действует для компаний-экспортеров, оказавшихся в тяжелых условиях из-за санкций недружественных государств.

Она коснется производителей промышленной и агропромышленной продукции, пояснили в кабмине.

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