Интернет и IT

Мошенники обманывают бухгалтеров крупных компаний на мелкие суммы

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Крупным компаниям стала приходить мошенническая рассылка с просьбой оплатить счет. Сумма в счете небольшая, и иногда бухгалтеры без лишних разбирательств просто оплачивают его.

О проблеме рассказали в «Лаборатории Касперского».

За прошедшую неделю было обнаружено несколько тысяч подобных писем, направленных в различные компании.

Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса и этим пользуются мошенники.

Чтобы не стать жертвой таких атак, рекомендации такие:

  • с осторожностью относиться ко всем письмам, пришедшим от неизвестных отправителей;
  • проверять почтовый адрес, с которого пришло письмо, и не пересылать сообщения третьим лицам, не убедившись в их содержании;
  • повышать уровень цифровой грамотности, компаниям — проводить тренинги по кибербезопасности для сотрудников, обучать их распознавать техники социальной инженерии;
  • установить защиту, которая автоматически будет отправлять подобные письма в спам.

 

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