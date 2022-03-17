Мошенники обманывают бухгалтеров крупных компаний на мелкие суммы

Крупным компаниям стала приходить мошенническая рассылка с просьбой оплатить счет. Сумма в счете небольшая, и иногда бухгалтеры без лишних разбирательств просто оплачивают его.
О проблеме рассказали в «Лаборатории Касперского».
За прошедшую неделю было обнаружено несколько тысяч подобных писем, направленных в различные компании.
Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса и этим пользуются мошенники.
Чтобы не стать жертвой таких атак, рекомендации такие:
- с осторожностью относиться ко всем письмам, пришедшим от неизвестных отправителей;
- проверять почтовый адрес, с которого пришло письмо, и не пересылать сообщения третьим лицам, не убедившись в их содержании;
- повышать уровень цифровой грамотности, компаниям — проводить тренинги по кибербезопасности для сотрудников, обучать их распознавать техники социальной инженерии;
- установить защиту, которая автоматически будет отправлять подобные письма в спам.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.