Банковские карты

В «Тинькофф банке» сообщили, что у них закончился пластик для карт. И сразу же это опровергли

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В твиттере «Тинькофф банка» сообщили клиенту, что не могут выпустить карту, потому что в банке закончились заготовки. Но сразу же ответ удалили, и сообщили, что ответили с ошибкой, пластика достаточно.

Скриншот с твиттера, который позже удалили:

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А после банк ответил клиенту, что пластика достаточно, а в том ответе ошиблись.

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В комментариях пользователи начали уточнять, «а хватает ли чипов», «а хватает ли компаунда для чипов», но на эти вопросы в банке отвечать не стали.

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