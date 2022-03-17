В «Тинькофф банке» сообщили, что у них закончился пластик для карт. И сразу же это опровергли

В твиттере «Тинькофф банка» сообщили клиенту, что не могут выпустить карту, потому что в банке закончились заготовки. Но сразу же ответ удалили, и сообщили, что ответили с ошибкой, пластика достаточно.
Скриншот с твиттера, который позже удалили:
А после банк ответил клиенту, что пластика достаточно, а в том ответе ошиблись.
В комментариях пользователи начали уточнять, «а хватает ли чипов», «а хватает ли компаунда для чипов», но на эти вопросы в банке отвечать не стали.
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Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
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