Налоговики требуют от нотариусов среднеотраслевую зарплату

Не только организации и ИП, но и нотариусы сейчас стали получать из ИФНС уведомления с указанием на ошибки в РСВ. По мнению налоговиков, зарплата у сотрудников слишком низкая. Сами работодатели так не считают. Зарплата белая и вполне «в рынке».
О том, что такие требования поступают нотариусам, рассказывают наши читатели.
Требования налоговиков объясняются контрольными соотношениями (КС). При проверке РСВ налоговики сравнивают данные отчета с КС и приходят к выводу, что есть нарушение, даже если его по факту нет.
Скачать КС можно здесь.
В КС 2.6 есть сравнение зарплаты по застрахованному лицу с МРОТ. В КС 2.7 идет сравнение зарплаты в РСВ со среднеотраслевой зарплатой.
И хотя использование среднеотраслевой зарплаты не укладывается ни в какие нормативные рамки, ФНС активно использует эти соотношения.
Поэтому будьте готовы давать пояснения, если ваши данные не соответствуют ожиданиям налоговиков.
Варианты ответа могут быть такие:
- «На сегодняшний день у сотрудников ЗП выше МРОТ, организация не имеет возможность повысить зарплату, так как находится в трудном финансовом положении, ведутся работы по финансовому оздоровлению».
- «Зарплата соответствует штатному расписанию, трудовым договорам и является больше законодательно установленного МРОТ».
- «Зарплата сотрудников выше МРОТ. Нарушений ТК нет. В дальнейшем по мере финансовых возможностей компания намерена увеличить зарплату».
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