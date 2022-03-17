Налоговики требуют от нотариусов среднеотраслевую зарплату

Не только организации и ИП, но и нотариусы сейчас стали получать из ИФНС уведомления с указанием на ошибки в РСВ. По мнению налоговиков, зарплата у сотрудников слишком низкая. Сами работодатели так не считают. Зарплата белая и вполне «в рынке».

О том, что такие требования поступают нотариусам, рассказывают наши читатели.

Требования налоговиков объясняются контрольными соотношениями (КС). При проверке РСВ налоговики сравнивают данные отчета с КС и приходят к выводу, что есть нарушение, даже если его по факту нет.

Скачать КС можно здесь.

В КС 2.6 есть сравнение зарплаты по застрахованному лицу с МРОТ. В КС 2.7 идет сравнение зарплаты в РСВ со среднеотраслевой зарплатой.

И хотя использование среднеотраслевой зарплаты не укладывается ни в какие нормативные рамки, ФНС активно использует эти соотношения.

Поэтому будьте готовы давать пояснения, если ваши данные не соответствуют ожиданиям налоговиков.

Варианты ответа могут быть такие:

«На сегодняшний день у сотрудников ЗП выше МРОТ, организация не имеет возможность повысить зарплату, так как находится в трудном финансовом положении, ведутся работы по финансовому оздоровлению».

«Зарплата соответствует штатному расписанию, трудовым договорам и является больше законодательно установленного МРОТ».

«Зарплата сотрудников выше МРОТ. Нарушений ТК нет. В дальнейшем по мере финансовых возможностей компания намерена увеличить зарплату».