Для безработных создадут 400 тысяч временных вакансий

В регионах для безработных организуют временные вакансии, общественные работы и возможность получить дополнительное образование или повышение квалификации.

Об этом объявил премьер Михаил Мишустин.

По его словам, такой помощью смогут воспользоваться 400 тысяч человек. А для 125 тысяч человек организуют профессиональное обучение или дадут возможность получить дополнительное образование.

«Остальные средства — почти 6 миллиардов рублей — пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых», — сказал премьер.

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