Доллар 104,80 рубля, евро — 115,93 рубля. Официальные курсы валют на завтра

Центробанк третий день подряд снижает официальные курсы доллара и евро.
Доллар минус 3,25 рубля, евро — минус 2,83 рубля.
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.