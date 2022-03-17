Валютный рынок

Доллар 104,80 рубля, евро — 115,93 рубля. Официальные курсы валют на завтра

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Центробанк третий день подряд снижает официальные курсы доллара и евро.

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Доллар минус 3,25 рубля, евро — минус 2,83 рубля.

Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.

Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.

Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».

Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.

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